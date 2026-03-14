A Crema, un giovane di 20 anni è stato arrestato per aver spacciato cocaina sotto casa, mentre un suo coinquilino è stato denunciato per lo stesso episodio. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto ieri pomeriggio, dopo una segnalazione. Gli agenti hanno trovato il 20enne con sostanza stupefacente e hanno proceduto all’arresto, mentre il coinquilino è stato identificato e denunciato.

Crema, 14 marzo 2026 - Spaccio sotto casa, due 20enni nei guai, uno arrestato e l’altro denunciato. Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crema hanno arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il ragazzo, con precedenti di polizia a carico e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, sorpreso a spacciare alcune dosi di cocaina e poi trovato in possesso di oltre un etto della medesima sostanza. Il coinquilino, anch’egli 20enne e con precedenti di polizia, è stato invece denunciato per spaccio, dopo che è stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, spaccia cocaina sotto casa: arrestato 20enne, denunciato il coinquilino

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