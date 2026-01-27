Il mio coinquilino spaccia e mi ha minacciato di morte scatta il blitz dell' Arma | trovata cocaina arrestato un 35enne

In un'operazione dei carabinieri di Forlì, un uomo di 35 anni è stato arrestato per detenzione di droga e minacce. Durante il blitz, è stata trovata cocaina e sono state applicate le misure di sicurezza previste dalla legge. L’intervento conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità locale.

Un 35enne di nazionalità marocchina è stato arrestato domenica dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Forlì con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e minacce aggravate. L'intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto di un cittadino straniero che.

