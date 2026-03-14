Nella notte a Crema, due furgoni sono stati rubati in un maneggio e, nel giro di poche ore, sono stati rinvenuti dai carabinieri in località vicine. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini e hanno recuperato i veicoli senza riportare danni. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento dei mezzi, che sono stati restituiti ai proprietari.

Crema, 14 marzo 2026 – Due furgoni rubati nella notte sono stati ritrovati a distanza di poche ore. I due mezzi sono stati portati via tra giovedì e venerdì in un maneggio della zona: il titolare ieri mattina si è presentato in caserma a Crema a denunciare che nella notte appena trascorsa aveva subito un furto presso la società di sua proprietà. Infatti, era stato forzato un cancello di accesso alla sede, erano state prelevate le chiavi ed erano stati rubati due furgoni nuovi. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca dei due mezzi: uno è stato ritrovato qualche ora dopo a Offanengo nella zona industriale, mentre il secondo, dopo ulteriori ricerche, è stato rinvenuto nella serata di ieri, nella zona industriale di Izano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, furgoni rubati in un maneggio: i carabinieri li ritrovano nel giro di poche ore

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