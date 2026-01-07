viene arrestato due volte nel giro di poche ore

Nel corso di un servizio di controllo, i carabinieri hanno arrestato due volte in poche ore un 29enne albanese. La prima volta per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, la seconda per aver violato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L'episodio evidenzia l'importanza dell’attività di controllo e delle procedure di sicurezza nelle operazioni di polizia.

I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo, hanno arrestato, due volte in poche ore, un 29enne albanese, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e poi per la violazione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Tutto è iniziato quando i militari hanno notato un’auto compiere manovre sospette lungo le strade comunali. Alla vista della pattuglia, il conducente ha improvvisamente accelerato, dando il via a un inseguimento durato circa tre chilometri. Durante la fuga, l’uomo ha tentato di disfarsi della droga, lanciando diversi involucri sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

