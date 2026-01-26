In montagna, la protezione della pelle richiede attenzione oltre all'uso di una semplice crema idratante. Le basse temperature e l’esposizione al vento possono compromettere la salute cutanea, rendendo necessari alcuni accorgimenti specifici. In questa guida, troverete consigli pratici per prendersi cura della pelle prima, durante e dopo le attività sulla neve, garantendo benessere e sicurezza durante ogni uscita in montagna.

Che le basse temperature non siano grandi amiche della pelle è noto, e la cosa vale a maggior ragione in montagna: prendersi cura della pelle sulla neve, infatti, richiede qualche accorgimento in più rispetto all’abituale skincare invernale, buone abitudine da praticare sia prima di scendere in pista che di sera, dopo una giornata sugli sci. Prendersi cura della pelle sulla neve: perché è importante. Sciare, ma anche semplicemente trascorrere del tempo in alta quota d’inverno, può avere effetti deleteri sulla pelle, per via del freddo ma anche dei raggi UV: la neve, infatti, riflette molto più rispetto alla sabbia ( fino al 12% per ogni 1000 metri, mentre la neve fresca riflette fino all’80% delle radiazioni UV contro il 25% della sabbia), causando macchie e altri danni cutanei. 🔗 Leggi su Amica.it

In montagna non basta solo una crema idratante, e qui vi spieghiamo perché. Ecco tutte le dritte utili per divertirsi senza rischi per la pelle

