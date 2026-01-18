Zes unica per il settore agricolo | di quanto aumenta il credito d’imposta e come funziona

La Zes unica nel settore agricolo prevede un incremento del credito d’imposta, secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Questa misura favorisce le imprese agricole che investono nelle aree speciali, offrendo benefici fiscali mirati. Di seguito, vengono illustrate le percentuali aggiornate e il funzionamento del credito d’imposta, per consentire alle imprese di comprendere meglio le opportunità di sostegno economico disponibili.

Sono state confermate rese note dall’Agenzia delle Entrate le percentuali relative al credito d’imposta per la Zes unica richiesto dalle imprese agricole. Inoltre, c’è stato un aggiornamento per quanto riguarda le modalità di consultazione e utilizzo dello sconto riconosciuto, con effetti immediati per i contribuenti interessati. A chi spetta il credito di imposta Zes per l’agricoltura. Il credito d’imposta Zes unica per l’agricoltura spetta alle imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare e che realizzano investimenti produttivi in strutture situate nelle aree comprese nella Zona economica speciale (Zes) unica, cioè nelle regioni del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Zes unica, nuove aliquote per il credito d’imposta del settore agricolo

Il credito d’imposta Zes unica per il settore agricolo è stato aggiornato in conformità con le nuove aliquote della Legge di Bilancio 2026. La percentuale è stata portata al 58,7839 per cento per le micro, piccole e medie imprese, offrendo un nuovo incentivo per le aziende agricole che operano nelle Zes. Questa modifica mira a rafforzare il settore e favorire gli investimenti, mantenendo trasparenza e conformità normativa.

