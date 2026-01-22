Crans-Montana i conti dei Moretti sotto la lente | 6,4 milioni di prestiti a fronte di 10.700 euro al mese

Le questioni finanziarie dei Moretti a Crans-Montana sono al centro di attenzione, con prestiti superiori a 6,4 milioni di euro rispetto a un reddito mensile dichiarato di 10.700 euro. Le rivelazioni di Le Figaro sollevano dubbi sulla sostenibilità delle finanze dei proprietari del bar Le Constellation, coinvolto nella tragica notte di Capodanno. Un’analisi che apre a considerazioni sulla trasparenza e sulla gestione economica in contesti di rilievo pubblico.

Prestiti per oltre 6,4 milioni di euro a fronte di un reddito mensile dichiarato di 10.700 euro. È questo il nodo che emerge dalle rivelazioni del quotidiano francese Le Figaro sui conti di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, il locale in cui nella notte di Capodanno un incendio ha provocato la morte di 40 persone. Una sproporzione che, secondo il giornale, solleva interrogativi pesanti sulla reale sostenibilità finanziaria della coppia. Dai documenti visionati e dalle dichiarazioni rese in tribunale, risulta che i Moretti avrebbero acceso almeno cinque prestiti legati a immobili commerciali e residenziali.

Crans-Montana, "i Moretti hanno contratto prestiti per 6,4 milioni"Secondo il quotidiano francese Le Figaro, i Moretti di Crans-Montana avrebbero contratto prestiti per un totale di 6,4 milioni di euro.

