Jean-Marc Gabrielli, figlioccio dei Moretti, si difende dalle accuse che lo pongono come responsabile della mancanza di formazione e preparazione per le emergenze. Nel mirino delle indagini, il suo ruolo nel disastro di Crans-Montana, dove un incendio ha provocato 41 morti e oltre 100 feriti. Gabrielli afferma di non essere stato mai formato né addestrato a gestire situazioni di emergenza, e questa mancanza potrebbe aver aggravato la tragedia. La procura continua a indagare sui responsabili, mentre la comunità

Non sarebbe mai stato formato, né addestrato ad affrontare situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, figlioccio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove un devastante incendio ha causato la morte di 41 ragazzi – tra cui sei italiani – e 115 persone sono rimaste ferite. È quanto Gabrielli ha dichiarato questa mattina a Sion, dove è stato ascoltato dagli inquirenti del Canton Vallese nell’ambito dell’indagine sul rogo. Secondo quanto trapelato, Gabrielli – che gestiva il Vieux Chalet, altro locale riconducibile ai Moretti, ed era il fidanzato di Cyane, la cameriera nota per aver indossato un casco e morta durante l’evacuazione – ha riferito di essere arrivato a Le Constellation prima dello scoppio dell’incendio e di non aver mai ricevuto alcuna formazione specifica per la gestione delle emergenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai formato per le emergenze”: le accuse del figlioccio dei Moretti nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana

Approfondimenti su Crans Montana Incendio

Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques Moretti, si presenta come un uomo impreparato.

A poche ore dalla strage di Crans-Montana, i titolari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti, sono stati ascoltati dagli investigatori nell’ambito delle indagini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Montana Incendio

Argomenti discussi: Dalla mezza bottiglia agli (inutili) formati giganti, ecco perché nel vino è importante anche il contenitore; Recensione Keychron Q8 Max, il formato Alice convince più che mai; Quando era vietato parlare di Shoah. Ma anche oggi chi combatte l’antisemitismo?; La scomparsa di Josef Mengele, nazismo formato noir.

Crans Montana, dipendente risponde ai Moretti: «Mai formato per far fronte alle emergenze»Ha raccontato di non «essere mai stato formato o addestrato» per affrontare le situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques e Jessica Moretti, indagati ... ilmessaggero.it

Dipendente Moretti: 'Mai formato per far fronte alle emergenze'Ha raccontato di non essere mai stato formato o addestrato per affrontare le situazioni di emergenza Jean-Marc Gabrielli, il figlioccio di Jaques e Jessica Moretti, indagati per la tragedia di capod ... ansa.it

Il concerto inaugurale, sabato 7 febbraio, sarà dedicato alle vittime della strage di Crans Montana facebook

Crans Montana, la seconda vita di Roze: “Rivivo quelle scene. I Moretti devono pagare” x.com