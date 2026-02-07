Allergie alimentari | i cibi inaspettati che possono scatenarle a causa della cosiddetta reattività crociata

Alcune persone scoprono di essere allergiche a cibi che non avrebbero mai pensato, come frutta secca o spezie, a causa di reazioni crociate. Uno studio recente ha analizzato quasi 200 alimenti per capire quali possono scatenare allergie anche al di fuori dei classici otto grandi allergeni. La ricerca mostra che molte reazioni si verificano con alimenti inaspettati, spesso ignorati.

Negli ultimi anni, però, la pratica clinica e l’analisi sistematica dei dati hanno iniziato a mostrare un quadro più articolato. Accanto agli allergeni classici emergono infatti numerosi altri alimenti capaci di provocare sintomi anche importanti ma che restano spesso fuori dal radar sia dei pazienti che degli operatori sanitari. Uno studio retrospettivo su quasi 200 alimenti L’analisi ben riportata da Medscape si basa su uno studio retrospettivo che ha esaminato segnalazioni cliniche di reazioni allergiche associate a circa 200 alimenti diversi, escludendo deliberatamente i Big Eight. L’obiettivo non era stimare la prevalenza assoluta delle allergie ma capire quali alimenti, tra quelli meno sorvegliati, fossero più frequentemente collegati alla comparsa di sintomi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

