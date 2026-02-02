si innervosisce durante un controllo dopo lo sbarco a olbia fermato un 30enne corriere della droga

Durante un normale controllo a Olbia, le forze dell’ordine hanno fermato un 30enne che trasportava 23 chili di cocaina nascosta nell’auto. Il corriere, arrestato sul posto, aveva con sé una droga dal valore stimato di oltre 2,5 milioni di euro. La scena si è svolta subito dopo lo sbarco, quando gli agenti hanno deciso di fermare il veicolo sospetto.

Al porto di Olbia è stato fermato un corriere della droga: il soggetto, un uomo di 30 anni originario della provincia di Latina, è stato arrestato in flagranza di traffico di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di un ingente carico di cocaina. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo Olbia durante i controlli di routine sulle motonavi provenienti da Civitavecchia e Livorno, nella mattinata del 26 gennaio. Il controllo al porto di Olbia La scoperta del doppiofondo Il valore del sequestro Le conseguenze per il corriere L'impegno delle forze dell'ordine Il controllo al porto di Olbia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un’utilitaria sospetta appena sbarcata dalla motonave Tirrenia proveniente da Civitavecchia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

