Corto su Paolo e Francesca | riscrivere il finale per

Un cortometraggio intitolato Cresci senza paura, presentato a Polenta di Bertinoro, rielabora il racconto di Paolo e Francesca, offrendo una versione alternativa del loro finale. Il film mira a trasmettere un messaggio di speranza alle donne, reinterpretando la storia classica in chiave moderna. La produzione si concentra sulla narrazione di un nuovo percorso per i personaggi, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

Un cortometraggio intitolato Cresci senza paura ha trasformato il mito di Paolo e Francesca in un messaggio di speranza rivolto alle donne, presentato a Polenta di Bertinoro. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Forlì–Cesena Terre di Romagna e diretta da Marco Agatensi, si è svolta sabato 7 marzo accanto al Cipresso di Francesca, luogo simbolo della regione. L’opera cinematografica non si limita a raccontare una storia d’amore tragica, ma utilizza la memoria collettiva per lanciare un appello alla rinascita e al coraggio femminile. La proiezione ha coinvolto attori come Chiara Casadei Turroni, Camilla Casadei Turroni, Nicola Mangione, Alfonso Vaccari e Nicola Vaccari, creando un ponte tra la letteratura dantesca e le sfide sociali contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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