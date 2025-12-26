Non lo possiamo ignorare Garlasco quel dubbio su Alberto Stasi che può riscrivere tutto

A distanza di oltre diciassette anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna a occupare le cronache giudiziarie con una forza che sembrava ormai archiviata. La recente riapertura dell’inchiesta da parte della Procura di Pavia ha riacceso i riflettori su una vicenda che, nonostante una sentenza definitiva, continua a presentare zone d’ombra e interrogativi irrisolti. L’omicidio del 13 agosto 2007, consumato nella villetta di via Pascoli, appare oggi inserito in un quadro investigativo più complesso rispetto a quello cristallizzato nei processi degli anni successivi. >> Strappato dalla seggiovia a causa del vento, 32enne precipita nel vuoto: dramma a Natale Per molto tempo l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente su Alberto Stasi, fidanzato della vittima e primo a scoprire il corpo senza vita della giovane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

