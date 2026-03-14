Corteo per il no al referendum bruciati a Roma cartelloni con Nordio e Meloni

Oggi a Roma si è svolto un corteo di protesta contro il referendum sulla giustizia e la guerra in Medio Oriente. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno dato fuoco a cartelloni con le immagini di Nordio e Meloni. La protesta si è tenuta nel centro della città e ha visto una presenza significativa di manifestanti. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire immediatamente.

Secondo gli organizzatori hanno partecipato alla manifestazione circa 20.000 persone Momenti di tensione durante il corteo svoltosi oggi, sabato 14 marzo a Roma, a sostegno del “no” al referendum sulla giustizia e contro la guerra in Medio Oriente. Durante la manifestazione, promossa da Potere al Popolo, associazioni studentesche, il sindacato di base Usb, gruppi solidali con la Palestina e movimenti per la casa, sono stati dati alle fiamme due cartelloni raffiguranti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in uno dei quali compariva anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La manifestazione ha riportato in piazza movimenti e cittadini per esprimere il loro “no sociale” al referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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