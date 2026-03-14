Durante un corteo del No, sono state bruciate foto della premier e del ministro Nordio, suscitando solidarietà nei loro confronti. Il ministro ha dichiarato di non provare paura di fronte a questi eventi. In precedenza, è stata mostrata una bambola con le sembianze della premier distesa su una barella del pronto soccorso.

Prima una bambola con le sembianze della premier Giorgia Meloni sdraiata su una barella del pronto soccorso. Poi ancora Giorgia Meloni accanto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su una fotografia che viene data alle fiamme. E ancora Giorgia Meloni su un'immagine insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio che viene incendiata e strappata a favor di telecamere. E, tanto per non far mancare nulla, ecco bruciare un ritratto del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la bandiera americana. Il corteo per il No al referendum sulla giustizia e alle guerre, che ha animato il cuore di Roma, è finito nel peggiore dei modi. "Abbiamo assistito ancora una volta a incomprensibili e inaccettabili gesti d'odio nei confronti di esponenti del governo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corteo del No, foto di Meloni e Nordio bruciate: solidarietà alla premier. Il ministro: "Non ho paura"

Articoli correlati

Corteo per il No, bruciate le foto di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata...

Foto di Meloni e Nordio e Trump bruciate nel corteo a Roma per il No al Referendum e contro la guerra in IranUn cartellone con le immagini di Meloni e Nordio è stato dato alle fiamme durante il corteo a Roma contro la guerra in Iran e per il No al Referendum.

Approfondimenti e contenuti su Corteo del No foto di Meloni e Nordio...

Temi più discussi: Corteo No sociale a Roma: attesi 10 mila manifestanti contro referendum e guerra; 8 marzo, manifestazioni in tutto il mondo per la Giornata internazionale della donna. FOTO; In centinaia in corteo al Pilastro: No al MuBa, no al cemento; La marea di Non Una Di Meno invade il centro ! FOTO e VIDEO.

Corteo del No, foto di Meloni e Nordio bruciate: solidarietà alla premier. Il ministro: Non ho pauraPrima una bambola con le sembianze della premier Giorgia Meloni sdraiata su una barella del pronto soccorso. Poi ancora Giorgia Meloni accanto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu su una ... iltempo.it

Corteo del no sociale a Roma, bruciato un cartellone con Meloni e Nordio. Gli organizzatori: Siamo 20milaManifestanti contro il referendum sulla giustizia bruciano immagini di Meloni e Nordio. In piazza anche per dire stop alla guerra ... ilfattoquotidiano.it

La Stampa. . Bruciati con i fumogeni due cartelloni con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, in uno insieme al ministro Nordio, nel corso del corteo a Roma per il no al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo #roma #referendum #mel - facebook.com facebook

Durante il corteo di oggi a Roma abbiamo assistito ancora una volta a incomprensibili e inaccettabili gesti d’odio nei confronti di esponenti del governo. Il mio auspicio è che in questi ultimi giorni di campagna referendaria prevalga finalmente il confronto allo s x.com