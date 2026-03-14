Contro il Cpr e il governo Meloni | parte il corteo della rete No Kings | FOTO

Da piazza XX Settembre è partito il corteo organizzato dalla rete No Kings, un raggruppamento di collettivi, associazioni e realtà locali. L’obiettivo dichiarato dell’evento è esprimere contrarietà contro il Cpr e il governo Meloni, con i partecipanti che portano in piazza lo slogan ‘Tutti i no possibili’. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, coinvolgendo diverse realtà della zona.

È partito da piazza XX Settembre il corteo della rete No Kings. Si tratta di una costellazione di collettivi, associazioni e realtà del territorio impegnati nel dire ‘Tutti i no possibili’, come recita il nome dell’iniziativa di oggi. I ‘no’ sono diversi: no al Cpr di Bologna, no al governo Meloni, no alla scuola immaginata dal ministro Valditara e no al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Ma se ne potrebbero aggiungere anche altri. Il corteo si è radunato alle ore 15.30 ed è partito da piazza XX Settembre. Da cui imboccherà via Indipendenza, per poi proseguire su via Rizzoli, via Ugo Bassi e piazza Maggiore. Chiusura prevista in piazza San Francesco. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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