Corriere viene accoltellato e rapinato al termine del turno di lavoro | si cerca l'aggressore nel Torinese

Un uomo di 52 anni, dipendente della ditta Brt, è stato accoltellato e rapinato ieri sera in via Udine a Volpiano, nel Torinese. L'aggressione è avvenuta al termine del suo turno di lavoro e le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'autore del gesto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Un corriere di 52 anni, della ditta Brt, è stato accoltellato per una rapina nel corso della serata di ieri in via Udine a Volpiano, nel Torinese. Si cerca l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rapinato e accoltellato vicino alla stazione: l’aggressore scovato nel bagno di un trenoDopo aver rapinato e accoltellato un connazionale nei pressi della stazione si è nascosto nel bagno di un treno, sperando così di riuscire a scappare... Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, ferito al collo: si cerca l'aggressoreA precedere l'aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un... Aggiornamenti e notizie su Corriere viene Temi più discussi: Genova, 16enne accoltellato alla schiena in pieno centro storico: è grave. Colpito con un solo fendente, l'aggressore si è dileguato; Alessia Viola, la penalista accoltellata sul bus a Napoli: Quell'uomo è stato lasciato solo, siamo entrambi vittime; Giovane accoltellato e l’amico ferito. Indagine lampo a Montecassiano, denunciato l’autore: ecco chi è e cosa è successo; Lite tra giovani, un ragazzo accoltellato. Carabinieri a caccia dei responsabili. Corriere accoltellato in via Udine a Volpiano, i Carabinieri indagano per rapinaUn lavoratore di BRT è stato derubato del suo borsello con l'incasso giornaliero. Un extracomunitario è fuggito a bordo del suo monopattino elettrico ... giornalelavoce.it Tentato omicidio a scopo di rapina a Volpiano: corriere accoltellato, bandito fuggito con l'incassoUn corriere della ditta di spedizioni e logistica Bartolini-Brt, italiano di 52 anni, è stato accoltellato all'addome per rapina poco prima della fine del suo turno di lavoro nel pomeriggio di ieri, v ... torinotoday.it Corriere della Sera. . La nuova iniziativa per i 150 anni del Corriere della Sera parte con “La Russia di Putin” di Anna Politkovskaja, prefazione di Antonio Polito che interviene in diretta. - facebook.com facebook Secondo il @Corriere, a partire dal 2028 Milano ospiterà un ATP 250 su erba "Si viene a sapere da ambienti europei che la Federtennis ha acquistato dall'ATP i diritti del torneo di Bruxelles [...]: la Federazione lo avrebbe pagato 24 milioni di dollari più il 1 x.com