Corriere viene accoltellato e rapinato al termine del turno di lavoro | si cerca l'aggressore nel Torinese

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 52 anni, dipendente della ditta Brt, è stato accoltellato e rapinato ieri sera in via Udine a Volpiano, nel Torinese. L'aggressione è avvenuta al termine del suo turno di lavoro e le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'autore del gesto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Un corriere di 52 anni, della ditta Brt, è stato accoltellato per una rapina nel corso della serata di ieri in via Udine a Volpiano, nel Torinese. Si cerca l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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