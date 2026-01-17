Un episodio di violenza si è verificato questa mattina davanti al Liceo Artistico di Sora, dove uno studente è stato ferito al collo con un coltello. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per identificare l'aggressore. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e cittadini, mentre le autorità continuano le verifiche per fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza nel territorio.

A precedere l'aggressione è stata una breve ma accesa discussione, al culmine della quale un giovane sconosciuto lo ha prima minacciato con un coltello puntato alla gola e poi lo ha ferito al collo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la situazione è degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il ragazzo ferito è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sora, dove i sanitari gli hanno riscontrato un'escoriazione al collo e lo hanno giudicato guaribile in dieci giorni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, ferito al collo: si cerca l'aggressore

