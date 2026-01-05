Rapinato e accoltellato vicino alla stazione | l’aggressore scovato nel bagno di un treno

Un uomo è stato rapinato e ferito con un coltello vicino alla stazione, poi si è rifugiato nel bagno di un treno nel tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine. L’aggressore è stato successivamente individuato e fermato all’interno del convoglio. L’intera operazione ha portato alla ricostruzione dell’accaduto e al fermo del responsabile, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nella zona.

Dopo aver rapinato e accoltellato un connazionale nei pressi della stazione si è nascosto nel bagno di un treno, sperando così di riuscire a scappare facendo poi perdere le sue tracce. Un piano saltato perché è stato invece fermato dalla polizia.

