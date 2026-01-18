Prima pagina Corriere dello Sport | Milan-Lecce Allegri può tornare a -3 dall’Inter
La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, domenica 18 gennaio 2026, dedica attenzione alla sfida tra Milan e Lecce. La partita può rappresentare un passo importante per il Milan, che, con una vittoria, potrebbe ridurre a tre punti il divario dall’Inter in classifica. La rassegna stampa si concentra anche sulle ultime notizie di calciomercato e sulle questioni legate alle squadre di Serie A.
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la morte di Rocco Commisso. Il dolore Viola. Spalletti che botta. La Juventus cade a Cagliari. Roma, largo a Malen. Debutto contro il Torino. Milan-Lecce, Allegri può tornare a -3 dall'Inter che vince a Udine. Vince anche il Napoli con il Sassuolo. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Domenica Inter-Milan: Chivu e Allegri a carte scoperte”
Leggi anche: Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby Inter-Milan, Chivu e Allegri a carte scoperte”
La prima pagina della Gazzetta di oggi: LAUTARO CANTA - facebook.com facebook
La prima pagina della Gazzetta di oggi: LAUTARO CANTA Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.