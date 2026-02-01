Napoli accelera sul mercato e accoglie il suo nuovo esterno brasiliano. Alisson Santos è arrivato in città e si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto. Il giocatore si unisce così alla rosa di Spalletti, che ora può contare su un elemento in più sulla corsia esterna. La trattativa si è conclusa in fretta, e il Napoli si prepara a presentarlo ufficialmente nei prossimi giorni.

Corriere dello Sport: “Colpo chiuso: Alisson Santos sbarca a Napoli per visite e firme”"> Conte ha il suo esterno, il brasiliano in arrivo. Manna accelera anche sul fronte difesa Il Napoli ha rotto gli indugi e ha chiuso per Alisson Santos. L’esterno offensivo dello Sporting Lisbona ha la valigia pronta e un biglietto già in mano: il suo trasferimento in azzurro è cosa fatta. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la decisione è maturata nelle stesse ore in cui Ademola Lookman, raffreddatosi il dialogo con il Fenerbahce, stava definendo il proprio passaggio all’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Napoli rimane in silenzio e in attesa, chiuso in casa per motivi disciplinari.

Il Napoli sta valutando un possibile acquisto per la fascia sinistra, con un tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting.

L'infortunio di Di Lorenzo non cambia la priorità del @sscnapoli , ora pronto a chiudere per l'esterno offensivo: si va verso la formalizzazione dell’accordo verbale già raggiunto con lo @SportingCP per Alisson Santos @SkySport x.com

Il Napoli è pronto a chiudere un colpo sull'esterno: è in arrivo Alisson Santos dallo Sporting Lisbona, per circa 20 milioni di euro. - facebook.com facebook