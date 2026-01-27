La recente escalation della Corea del Nord si manifesta con il lancio di due missili verso il Mar del Giappone. Questo episodio aumenta le tensioni nella regione e sottolinea la volatilità delle dinamiche geopolitiche in Asia orientale. La comunità internazionale monitora attentamente gli sviluppi, evidenziando l’importanza di un dialogo per la stabilità e la pace nella zona.

La Corea del Nord ha lanciato alcuni missili verso il Mar del Giappone. Le prime indiscrezioni parlavano di " proiettili " non meglio identificati partiti dalla costa orientale del Paese in direzione est. L'allarme è stato lanciato dai ministeri della Difesa di Corea del Sud e Giappone, che non hanno tuttavia specificato se i suddetti proiettili - termine generico usato in casi del genere - fossero dei missili o armi di artiglieria. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di almeno un paio di missili balistici, in attesa di conferme ufficiali. La Guardia Costiera di Tokyo sostiene che entrambe le minacce si sarebbero ammarate circa quattro minuti dopo il rilevamento del loro lancio, cadendo in acque al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, che si estende per 200 miglia nautiche (circa 370 chilometri ) dalla sua costa, nel Mar del Giappone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mossa di Kim, due missili verso il Mar del Giappone: è altissima tensione in Corea

Approfondimenti su Kim Jong Un

La Corea del Nord ha condotto il primo test missilistico dell’anno, secondo fonti sudcoreane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Kim Jong Un

Argomenti discussi: La casa coniugale da 61 milioni di dollari di Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata ritirata ANCORA dal mercato dopo una lotta durata un anno per venderla; Fatal Fury City of the Wolves Legend Edition e Stagione 2.

Mossa di Meloni, sì alla Palestina ma a due condizioni. L'opposizione la gelaUn'iniziativa che arriva alla vigilia del suo intervento (in italiano) al Palazzo di Vetro nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre è incalzata su due fronti: da un lato l'ondata di ulteriori ... ansa.it

La strana mossa della Corea del Nord: perché Kim vuole parlare con TrumpFino a qualche mese fa era difficile immaginarlo. Kim Jong Un ha lasciato intendere di essere disposto a riprendere i colloqui diplomatici con gli Stati Uniti. In un discorso all'Assemblea Suprema del ... ilgiornale.it

Zelenskyy ha dichiarato che la Russia ha lanciato oltre 1.700 droni, 1.380 bombe e 69 missili nell'ultima settimana, lasciando senza riscaldamento centinaia di edifici a Kiev https://l.euronews.com/L8lF - facebook.com facebook