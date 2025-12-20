Convocati Juve per la Roma ufficiale il ritorno di Milik | la decisione finale su Cabal e Rugani In 4 assenti la lista completa
Convocati Juve per la Roma, la lista completa di Luciano Spalletti per il big match della 16ª giornata di Serie A 202526. L’attesa è finita. A poche ore dal fischio d’inizio del big match contro la Roma, in programma stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium, Luciano Spalletti ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Le scelte del tecnico di Certaldo, chiamato a una sfida cruciale per la rincorsa alla zona Champions League, confermano le sensazioni della vigilia: c’è un grande ritorno, un recupero fondamentale in difesa, ma anche la conferma di assenze pesantissime. La grande novità: bentornato Arek. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Convocati Juve per la Fiorentina, la decisione su Vlahovic: tornano Cabal e Kelly, in quattro assenti. La lista ufficiale di Spalletti
Leggi anche: Convocati Juve per il Torino: la decisione su Thuram, cinque gli assenti. La lista completa per il Derby della Mole
Juventus-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A; I convocati giallorossi per Juventus-Roma; Roma, i convocati per la Juventus: fuori Dovbyk; Convocati Roma contro la Juventus: difesa a pezzi e la scelta di Gasperini su Dybala.
Juve-Roma, Milik torna tra i convocati: 574 giorni dopo il bomber rivede la luce - Roma, Milik torna tra i convocati: 574 giorni dopo il bomber rivede la luce Volte ritornano. tuttojuve.com
Juventus-Roma, i convocati di Spalletti: confermato, riecco Milik. Assente a sorpresa Cabal - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno, con conferma del ritorno di ... tuttomercatoweb.com
Milik convocato a sorpresa dalla Juventus contro la Roma: non gioca una partita ufficiale da 18 mesi - Spalletti ha confermato la presenza di Milik contro la Roma: l'attaccante sarà in panchina contro la Juve per la prima volta dopo il lunghissimo calvario ... fanpage.it
Il gesto di Spalletti commuove i tifosi della Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati - facebook.com facebook
Il gesto di #Spalletti commuove i tifosi della #Juve: cosa ha fatto nell’elenco dei convocati x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.