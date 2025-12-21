Maxi controlli a Monza e Brianza | identificate oltre 500 persone sanzioni a tre locali per alcol a minorenni
Maxi controlli della polizia di Stato nelle zone della movida di Monza e Brianza: oltre 500 persone identificate (tra i quali 140 minorenni) e due persone arrestate. È questo il risultato dei maxi controlli organizzati dalla polizia di Stato di Monza tra il 4 e il 16 dicembre per contrastare i. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
