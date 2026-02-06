Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria | controlli a Cassino e Ceccano Sequestrati 620 kg di pesce

La Guardia Costiera ha effettuato un blitz in Ciociaria, controllando i mercati di Cassino e Ceccano. Durante i controlli, sono stati sequestrati 620 chili di pesce non tracciato o potenzialmente pericoloso per i consumatori. Le operazioni sono partite dal litorale e si sono estese nell’entroterra, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e prevenire frodi. Nessuno ha opposto resistenza, e le forze dell’ordine continueranno con controlli più approfonditi nei prossimi giorni.

La Guardia Costiera risale dal litorale e punta i riflettori sull'entroterra ciociaro per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. Una vasta operazione di controllo sulla filiera della pesca ha interessato nelle scorse ore la provincia di Frosinone, concentrandosi in particolare sui.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Guardia Costiera Blitz della Guardia costiera, pesce scaduto in cucina: maxi multa a un ristorante La Guardia Costiera di Porto Santo Stefano ha effettuato un nuovo intervento presso un ristorante di Monte Argentario, riscontrando la presenza di pesce scaduto in cucina. Isola d'Elba | Scoperti e sequestrati 500 metri quadrati di discariche abusive, scattano le denunce: il blitz della Guardia Costiera La Guardia Costiera dell’Isola d’Elba ha individuato e sequestrato circa 500 metri quadrati di discariche abusive, intervenendo per tutelare l’ambiente locale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Guardia Costiera Argomenti discussi: Cassino/Ceccano/Minturno - 620 chili di pesce sequestrati e pesca illegale: blitz dalla Guardia Costiera; Vongole fuorilegge. Sequestrati 10 quintali; Blitz della Capitaneria al porto, sequestrati mille kg di vongole. Sanzioni; Blitz sulla filiera del pesce: scattano sequestri e multe tra Minturno, Cassino e Ceccano – VIDEO. Vongole fuorilegge. Sequestrati 10 quintaliBlitz della guardia costiera che ieri mattina ha messo a segno l’operazione ‘Guscio duro’ sequestrando un grosso quantitativo di ... msn.com Blitz della Guardia costiera, pescatori di frodo bloccati con 200 chili di vongole veraciNel corso di un’operazione notturna condotta nelle acque di Igea Marina, i Comandi della Guardia Costiera di Rimini e di Bellaria, in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, hanno bloccato ... video.corriere.it È stato recuperato dalla guardia costiera di Trapani, sono in corso indagini per risalire all’identità facebook POZZALLO : Guardia Costiera presta assistenza a nave in avaria. Concluse le operazioni di assistenza a favore di una nave mercantile in avaria, a poche miglia a sud del porto di Pozzallo. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.