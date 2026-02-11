Sequestrati 350 kg di pesce dalla Guardia Costiera in un’operazione nella piazzetta

Un blitz della Guardia Costiera ha portato al sequestro di 350 kg di pesce nella “piazzetta” di Torre del Greco. Gli agenti hanno controllato i venditori e scoperto merce non in regola, che è stata immediatamente sequestrata. Nessuno ha opposto resistenza e l’operazione è durata poche ore. La merce sequestrata sarà analizzata e smaltita secondo le regole.

"> Sequestro di Prodotti Ittici a Torre del Greco. Un’importante operazione della Guardia Costiera si è svolta nella “piazzetta” di Torre del Greco, dove sono stati sequestrati circa 350 chilogrammi di prodotti ittici. L’azione rientra nel quadro dei controlli sulla filiera ittica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza per i consumatori. In totale, sono stati elevati verbali amministrativi per un ammontare di 6.000 euro. Attività di Controllo Serrato. Durante i controlli, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo, supportato dalla Polizia Municipale, ha ispezionato meticolosamente i banchi di vendita al mercato rionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sequestrati 350 kg di pesce dalla Guardia Costiera in un’operazione nella “piazzetta”. Approfondimenti su Guardia Costiera TP Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria: controlli a Cassino e Ceccano. Sequestrati 620 kg di pesce La Guardia Costiera ha effettuato un blitz in Ciociaria, controllando i mercati di Cassino e Ceccano. Controlli al mercato rionale, sequestrati 350 kg di prodotti ittici: il motivo La Guardia Costiera di Torre del Greco ha sequestrato 350 kg di prodotti ittici durante controlli al mercato rionale. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Guardia Costiera TP Argomenti discussi: Oltre 400 kg di droga stipata in auto e in un capannone: tre arresti nel Torinese; Torre del Greco, sequestrato per abusivismo lo storico ristorante sul mare Casa Rossa; Massa, oltre 100 chili di cocaina nel camion: arrestato. Sequestrati 350 kg di pesce dalla Guardia Costiera in un’operazione nella piazzetta.Durante i controlli, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo, supportato dalla Polizia Municipale, ha ispezionato meticolosamente i banchi di vendita al mercato rionale. L’attenzione si è concentra ... napolipiu.com Torre del Greco, controlli al mercato ittico: sequestrati 350 kg di pesce e multe per 6mila euroA Torre del Greco 350 kg di pesce sequestrato e multe per 6mila euro. Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la corretta inform ... lostrillone.tv Il parco acquatico Etnaland di Belpasso è stato sequestrato dalla Guardia costiera di Catania nell’ambito di un’indagine avviata per «gravi violazioni di natura ambientale». - facebook.com facebook Buona domenica dai Nuclei subacquei della Guardia Costiera x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.