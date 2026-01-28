Controlli nei locali notturni | sospesa una licenza per infrazioni e lavoro nero

Questa notte i carabinieri di Verona hanno intensificato i controlli nei locali notturni. Durante le verifiche, sono state riscontrate diverse infrazioni, tra cui il lavoro nero. Per questo motivo, una licenza è stata immediatamente sospesa. L’operazione fa parte di un’azione più ampia decisa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di assicurare maggiore sicurezza e rispetto delle regole nei locali di intrattenimento.

I carabinieri hanno svolto le verifiche nella zona della Val d'Adige e sulla sponda veronese del lago di Garda, nel corso del fine settimana appena trascorso Al termine delle operazioni, i carabinieri hanno rilevato e contestato al titolare del locale più infrazioni. È stata accertata la mancanza degli importantissimi atti relativi al “piano di emergenzaevacuazione e all’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi - DVR ”, documenti che servono ad indicare agli utenti dove ripararsi in caso di emergenza, e appurato l'impiego di un lavoratore in “nero”, ovvero senza le previste comunicazioni della formale assunzione.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona Controlli

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato l'importanza di intensificare i controlli nei locali notturni, anche in quelli situati nei seminterrati, in seguito alla tragedia di Capodanno.

A Roma proseguono i controlli interforze nei locali notturni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza degli utenti.

