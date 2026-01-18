Qualche giorno fa, presso una discoteca, si è verificato un principio di incendio causato da addobbi sospesi sul soffitto, alimentati da fontane pirotecniche installate su bottiglie. L’incidente ha evidenziato i rischi legati all’uso di effetti pirotecnici in ambienti affollati, portando alla sospensione temporanea della licenza dell’attività. La sicurezza in locali pubblici resta una priorità per prevenire situazioni di pericolo.

Qualche giorno fa c’era stato un principio di incendio di alcuni addobbi sul soffitto a causa delle fiamme scaturite da alcune fontane pirotecniche istallate sulle bottiglie “con pericolo di propagazione”. Per questo gli agenti della polizia sono tornati nel locale di Crema (Cremona) dove si era verificato l’incidente e hanno sospeso la licenza per 8 giorni ai titolari della discoteca, dopo aver accertato diverse violazioni e inottemperanze alla normativa di sicurezza (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Crema, a fuoco addobbi sul soffitto, sospesa licenza a una discoteca

Crema come Crans Montana: incendio di addobbi in discoteca, licenza sospesa

A Crema, il Moma Club è stato temporaneamente chiuso per otto giorni dopo un incendio che ha danneggiato gli addobbi della discoteca. L'episodio ricorda l’incidente di Crans Montana, attribuito a un principio di incendio simile. Il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha disposto la sospensione della licenza, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nei locali pubblici.

Leggi anche: Risse e spaccio, sospesa la licenza della discoteca

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

A fuoco addobbi sul soffitto, sospesa la licenza a una discoteca di Crema

A fuoco addobbi sul soffitto, sospesa la licenza a una discoteca di Crema. IL VIDEO - facebook.com facebook