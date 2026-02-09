Sant’Antimo controlli sicurezza in nota discoteca di via Appia | sospesa attività e proprietario denunciato

La polizia ha fatto un blitz nella nota discoteca di via Appia a Sant’Antimo. Durante i controlli, hanno sospeso l’attività e denunciato il proprietario. La serata è finita bruscamente per i clienti, che sono stati fatti uscire prima del previsto. Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità legate alla sicurezza.

La serata si è conclusa prima del previsto per gli avventori di una discoteca di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Nel corso di un controllo nel noto locale della via Appia, i carabinieri hanno accertato gravi carenze sul fronte della sicurezza: il piano superiore del locale era sprovvisto di un adeguato sistema antincendio e mancava anche una figura specificamente formata e incaricata di vigilare sul rispetto delle norme in materia. Alla luce delle irregolarità riscontrate, l’attività è stata immediatamente sospesa e il proprietario denunciato. Le verifiche sono state condotte dai militari della Compagnia di Giugliano, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Asl Napoli 2 Nord. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

I carabinieri di Sant’Antimo hanno sospeso l’attività di una discoteca dopo aver scoperto che il piano superiore non aveva l’impianto antincendio.

