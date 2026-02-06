Olimpiadi l' altra parte della medaglia a Milano | occupato il Palasharp e il corteo al Politecnico contro l' Ice

Venerdì 6 febbraio Milano vive due facce opposte. Da un lato, l’attesa per la cerimonia di apertura alle 20.30 allo stadio Meazza di San Siro, dall’altro, le proteste che hanno segnato la giornata. Durante il pomeriggio, alcuni attivisti hanno occupato il Palasharp, mentre un corteo si è mosso al Politecnico contro l’Ice. La città si prepara a vivere un momento storico, ma le tensioni non si sono fatte attendere.

Questa mattina al Palasharp di Milano è iniziata una tre giorni di sport diverso, organizzata dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi».

Quattromila persone si sono radunate in piazza a Milano per manifestare contro la presenza degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi Invernali.

