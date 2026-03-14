Contrada | la Corte Europea ha smontato l’accusa inventata

Il 14 marzo 2026 si è conclusa la vicenda giudiziaria di Bruno Contrada, ex agente della Polizia di Stato, deceduto all’età di 94 anni. La Corte Europea ha stabilito che le accuse mosse contro di lui erano infondate, ponendo fine a un lungo procedimento iniziato decenni prima. La decisione ha chiarito la posizione legale dell’ex agente, che aveva affrontato numerosi anni di inchieste e procedimenti giudiziari.

Il 14 marzo 2026 segna la fine di un’odissea giudiziaria durata decenni, con la morte a 94 anni di Bruno Contrada, ex agente della Polizia di Stato. L’ex ufficiale, deceduto da incensurato e reintegrato retroattivamente dal gennaio 1993, ha lasciato dietro di sé una scia di sentenze contrastanti che hanno il passaggio da condanne a assoluzioni, fino al riconoscimento europeo dell’illegittimità del processo. La narrazione pubblica cerca ancora oggi di attribuirgli responsabilità inesistenti, ignorando i dati giuridici che ne hanno già sancito l’innocenza. La cronaca recente ha mostrato come certi spazi mediatici continuino a diffondere versioni distorte dei fatti, cercando di collegare l’uomo a crimini per i quali la Cassazione lo ha già assolto definitivamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Contrada: la Corte Europea ha smontato l’accusa inventata Articoli correlati Leggi anche: Bruno Contrada è morto: chi era l’ex 007 accusato di legami con la mafia, riabilitato dalla Corte europea Leggi anche: La Corte di Giustizia Europea ha bocciato la gara per installare a Milano i servizi igienici di ultima generazione: Sala ha perso la battaglia dei wc Contenuti utili per approfondire Corte Europea Temi più discussi: Morto Bruno Contrada, l'ex 007 negli anni della guerra alla mafia; Condannato (e poi risarcito dallo Stato) per un reato che non esisteva: storia del processo a Bruno Contrada; Morto Bruno Contrada, l'ex numero tre del Sisde aveva 94 anni; Addio a Bruno Contrada, il superpoliziotto finito nel labirinto della mafia. È morto Bruno Contrada: chi era l'ex dirigente del Sisde e la sua storia giudiziariaMorto a Palermo a 94 anni l’ex numero tre dei servizi segreti civili. Condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e poi al centro di una lunga battaglia giudiziaria culminata con le decisi ... italiaoggi.it Morte di Bruno Contrada, il risarcimento di 285mila euro dopo il caso mafia: a chi andrannoChi era Bruno Contrada: carriera nel Sisde, il processo per mafia, gli anni in carcere e il risarcimento dopo la decisione della Corte europea ... quifinanza.it La Corte europea dei diritti dell’uomo ha pronunciato una condanna nei confronti dello Stato italiano, chiarendo che l’Italia viola l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto al rispetto della vita privata e del domicilio) in relazione alle verifiche - facebook.com facebook E' morto Bruno Contrada, l'ex dirigente di Polizia ed ex numero tre del Sisde. Aveva 94 anni. Contrada era stato arrestato nel 1992 per concorso esterno in associazione mafiosa e condannato. La Corte europea dei diritti dell'uomo condannò l'Italia per la ma x.com