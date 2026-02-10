Il sindaco Beppe Sala aveva promesso servizi igienici moderni e gratuiti per i cittadini, ma ora la Corte di Giustizia europea ha bocciato la gara. La decisione mette fine ai piani di installare 110 nuovi servizi a Milano, lasciando il progetto in sospeso. Sala si trova di fronte a un ostacolo legale che rischia di rallentare ulteriormente le novità sul fronte dei servizi pubblici in città.

Il sindaco Beppe Sala ha perso definitivamente la battaglia dei wc di Milano. A riportarlo è Open. La Corte di Giustizia europea ha infatti bocciato la gara che prevedeva l’installazione di 110 servizi igienici gratuiti di ultima generazione a Milano. Il contratto era stato firmato il 5 dicembre 2023 con il raggruppamento di imprese A&C Network srl unipersonale (ora Digital Vox) Vox Communication. L’accordo prevedeva la manutenzione dei servizi igienici per 24 anni in cambio dello sfruttamento per 18 anni di 97 impianti pubblicitari. L’assegnazione del bando però era stata contestata da un altro concorrente, Urban Vision, che dopo due anni di ricorsi ha avuto ragione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Corte di Giustizia Europea ha bocciato la gara per installare a Milano i servizi igienici di ultima generazione: Sala ha perso la battaglia dei wc

Approfondimenti su Milano WC

Ultime notizie su Milano WC

Beppe Sala perde la battaglia dei wc: la Corte di Giustizia europea boccia la sua gara per installare 110 servizi igieniciI giudici europei hanno dichiarato illegittimo il diritto di prelazione nel project financing, fermando l'installazione dei nuovi servizi igienici ... ilfattoquotidiano.it

Urban Vision, la Corte di giustizia UE dice no al diritto di prelazioneLa sentenza, relativa alla concessione per i servizi igienici a Milano, potrebbe avere riflessi anche sul bando per la concessione della A22 ... rainews.it

