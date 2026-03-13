Bruno Contrada è morto | chi era l’ex 007 accusato di legami con la mafia riabilitato dalla Corte europea

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex ufficiale dei servizi segreti italiani, noto per aver ricoperto ruoli di rilievo come capo della Mobile di Palermo e numero tre del Sisde. È stato al centro di un procedimento giudiziario che lo ha visto condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e successivamente riabilitato dalla Corte europea dei diritti umani.

Bruno Contrada è morto a 94 anni. Ex numero tre del Sisde e capo della Mobile di Palermo, è stato al centro di uno dei casi giudiziari più discussi della storia repubblicana italiana: condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, poi scagionato dalla Corte europea dei diritti umani. Nato il 2 settembre 1931, per decenni, incarnò sia le speranze della lotta alla mafia siciliana sia le sue zone d’ombra più inquietanti. La sua lunga esistenza attraversò le stagioni più violente di Cosa Nostra, le stragi, i boss latitanti, i magistrati uccisi, e si chiuse dopo una vicenda giudiziaria che ha diviso l’Italia in due, con una parte del paese convinta della sua colpevolezza e un’altra della sua innocenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

