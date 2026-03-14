contrada 007 dei segreti

Alla vigilia di Natale del 1992, Bruno Contrada, allora al terzo livello del Sisde, fu arrestato. La sua posizione di rilievo nel servizio di intelligence era nota, così come il momento in cui le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. L’arresto avvenne in un periodo segnato da tensioni e eventi complessi, lasciando un segno significativo nel panorama delle operazioni di sicurezza.

Massi Andarono ad arrestarlo alla vigilia di Natale del 1992, l’annus horribilis. Bruno Contrada era il numero tre del Sisde. Con quell’arresto eccellente si pensò che davvero avesse ragione Giovanni Falcone sull’esistenza di un terzo livello. Quella zona grigia in cui mafia, potere e pezzi di Stato s’incontrano. "La mia vita – ebbe a dire Contrada in più di un’occasione – fu distrutta quel giorno". Ma chi era davvero questo napoletano che si era subito ambientato a Palermo tanto che anche quando andò a lavorare a Roma il legame con l’isola restò fortissimo? Un poliziotto implacabile o un servitore dello Stato che flirtò con Cosa Nostra? La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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