È scomparso Bruno Contrada, ex dirigente dei servizi segreti italiano. La sua carriera è stata segnata da una lunga e complessa vicenda giudiziaria, che si è conclusa nel 2007 con una condanna per concorso in associazione mafiosa. Contrada aveva ricoperto ruoli di rilievo all’interno dei servizi, diventando una figura nota nel panorama nazionale. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

Era noto per una complessa vicenda giudiziaria, conclusa nel 2007 con la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa Bruno Contrada, ex dirigente dei servizi segreti che divenne noto per una complessa vicenda giudiziaria e fu accusato di essere stato complice della mafia, è morto a 94 anni. Contrada fu arrestato per la prima volta nel 1992 e venne condannato nel 2007 in via definitiva a 10 anni di reclusione (di cui quattro scontati in carcere e quattro ai domiciliari) per concorso esterno in associazione mafiosa. La condanna fu poi giudicata illegittima dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Cassazione nel...

© Ilpost.it - È morto l’ex dirigente dei servizi segreti Bruno Contrada

