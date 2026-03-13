Morto Bruno Contrada l' ex 007 dei misteri negli anni della guerra di mafia

È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex ufficiale del Sisde durante gli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo. È stato coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, suscitando divisioni tra chi lo considerava innocente e chi invece riteneva colpevole. La sua carriera e le vicende legali sono state oggetto di ampio dibattito pubblico.

L'ex numero tre del Sisde è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno e poi alla revoca con un risarcimento È morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti. Contrada è morto ieri sera poco prima di mezzanotte, come ha appreso l'Agi da fonti della famiglia. I funerali si terranno sabato a Palermo.

