Sarri operato al cuore | intervento riuscito rientro vicino contro il Napoli

Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento cardiaco programmato, conclusosi con successo e senza complicazioni. L’operazione, effettuata nelle ultime ore, rappresenta un passo importante per il suo recupero e il rientro vicino alla Lazio, in vista della prossima partita contro il Napoli. Le notizie sono positive e indicano un percorso di ripresa stabile e promettente.

Buone notizie per la Lazio. Maurizio Sarri è stato sottoposto nella giornata odierna a un intervento cardiaco programmato, che si è svolto senza alcuna complicazione e con pieno esito positivo. L'allenatore biancoceleste ha effettuato un' ablazione transcatetere con tecnologia PFA, resa necessaria dopo l'emersione di una fibrillazione atriale riscontrata nei giorni scorsi. La procedura era pianificata da tempo e rientrava in un percorso di prevenzione e tutela della salute del tecnico. Riposo breve, poi il ritorno alla normalità. A confermare l'esito dell'operazione è stata la stessa Lazio attraverso una nota ufficiale, nella quale il club ha chiarito che Sarri osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gradualmente l'attività sul campo.

