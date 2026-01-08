Retroscena Conte | è successo tutto durante Napoli-Verona al Maradona

Durante il match tra Napoli e Verona al Maradona, Antonio Conte è stato protagonista di un episodio che ha attirato l’attenzione. L’evento si è verificato a seguito del gol di Giovanni Di Lorenzo, suscitando una scena che ha catturato l’interesse dei presenti. Questo retroscena aggiunge un elemento di interesse alla partita, evidenziando le emozioni e le tensioni che possono emergere negli incontri di calcio di alto livello.

Antonio Conte è stato protagonista di un momento concitato a bordocampo durante Napoli-Verona, dopo il gol segnato da Giovanni Di Lorenzo. Il tecnico ha reagito urlando “ Annullateci anche questo ”, mentre si dirigeva verso il quarto uomo. Federico Sala, giornalista di ‘DAZN’, ha raccontato il retroscena dell’episodio, svelando le parole di Conte dovute all’annullamento dei due gol precedenti segnati da Hojlund e McTominay. La reazione di Conte a bordocampo. Il gol di Giovanni Di Lorenzo in Napoli-Verona ha portato i partenopei al pareggio ma anche alla reazione di Conte che non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Retroscena Conte: è successo tutto durante Napoli-Verona al Maradona Leggi anche: Napoli, esplode la polemica al Maradona: è successo contro il Verona Leggi anche: Napoli-Verona, finisce in parità al Maradona: Conte conquista solo un punto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Retroscena Conte e i giocatori: cosa è successo nel confronto di Napoli dopo il crollo con il Psv - La chiave dell’analisi che anche Conte e la squadra hanno fatto ieri al rientro dall'Olanda, in un’ora di riunione schietta e articolata al centro sportivo con analisi al video ... corrieredellosport.it Retroscena Conte, malore in allenamento: i tifosi restano di sasso - Il titolo del libro scritto da Antonio Conte insieme a Mauro Berruto è una perfetta sintesi della filosofia calcistica del mister salentino, il vero segreto delle sue ... diregiovani.it Retroscena Conte-Spalletti, l’incontro dopo Napoli-Juventus: cosa si sono detti i due allenatori al Maradona - I due allenatori si sono incrociati all'interno dello stadio Maradona dopo il successo per 2- calciomercato.com Hojlund pazzo di Napoli, il retroscena di mercato: "Quando Conte mi ha chiamato..." - facebook.com facebook #Hojlund pazzo di Napoli, il retroscena di mercato: "Quando #Conte mi ha chiamato..." x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.