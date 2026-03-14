Conte si espone sul suo futuro | l’annuncio prima di Napoli-Lecce

Prima della partita tra Napoli e Lecce, l’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha parlato del proprio futuro e delle prossime sfide, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole sono state trasmesse in diretta poco prima dell’inizio del match, creando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua presenza in conferenza stampa ha attirato l’interesse dei media presenti allo stadio.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni Dazn prima della partita fra Napoli e Lecce. L’allenatore ha aggiornato in merito alle condizioni dei calciatori azzurri per poi rispondere anche sul suo futuro, parlando di un incontro con la società a fine stagione esattamente come fatto l’anno scorso dopo lo Scudetto. Conte sul futuro: “Faremo delle valutazioni”. Conte ha aggiornato in metito agli infortuni: “Stiamo recuperando calciatori che sono stati assenti per moltissimo tempo. Bisogna vedere anche come tornano quei giocatori. Devo essere bravo io a gestire i minutaggi prima e durante la partita. Dobbiamo considerare queste ultime partite come un mini torneo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Articoli correlati

Napoli, Manna si espone sul futuro di Alisson: riscatto ancora incerto?È arrivato da poco più di un mese e ha già conquistato la piazza azzurra con due reti pesanti per la corsa Champions.

Napoli, Conte chiederà un confronto alla società: sul piatto il suo futuroIl Napoli non si trova in uno dei suoi momenti migliori della stagione, soprattutto da un punto di vista di prestazioni ottimali.

Contenuti e approfondimenti su Conte si espone sul suo futuro...

Temi più discussi: Napoli-Lecce, Conte e quel gol in giallorosso festeggiato sotto la Curva B; Dalla bella ranzata alla crescita di Esposito, Vieri: Inter, mettigli 7-8 cross per tempo. Poi si esprime sul caso Bastoni; Sky, Compagnoni avvisa: Occhio al Lecce! Se il Napoli non la chiude, rischia di subire gol; Napoli, Manna si espone sul futuro di Alisson: riscatto ancora incerto?.

Napoli-Lecce live dalle 18, le formazioni ufficiali: torna Anguissa titolareIl Napoli, nonostante gli infortuni e le tante difficoltà di organico, è rimasto in alta classifica, grazie anche al successo conquistato nell'ultimo turno contro il Torino. ilmattino.it

LIVE - Napoli-Lecce: formazioni ufficiali. Conte punta su AnguissaNapoli-Lecce, diretta live 29° giornata di Serie A: formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati su AreaNapoli.it. areanapoli.it

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte conferma Højlund dal 1’ Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, anticipo della 28ª giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in un buon momento di forma dopo le due vittorie consecutive contro Verona e T - facebook.com facebook

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte punta su Meret, Di Francesco con Stulic x.com