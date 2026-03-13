Un mese dopo il suo arrivo, un attaccante di Napoli ha già segnato due gol importanti che hanno contribuito alla corsa alla qualificazione in Champions League. La sua presenza in squadra ha attirato l’attenzione dei tifosi, che seguono con interesse le sue prestazioni. La società sta valutando ancora se esercitare il riscatto, mentre il giocatore si è dimostrato subito determinato.

È arrivato da poco più di un mese e ha già conquistato la piazza azzurra con due reti pesanti per la corsa Champions. E ha sorpreso anche Antonio Conte, che ormai non può più farne a meno e che sembra orientato a concedergli la quarta titolarità consecutiva contro il Lecce domani al Maradona. E di Alisson Santos non si parla solo di presente, ma anche di un futuro che potrebbe continuare ad essere azzurro, a detta del ds Giovanni Manna. “Dipende da lui”, Manna scarica la responsabilità sulle spalle del brasiliano. Attualmente è in prestito e sono già stati versati 3,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting. Ora ne servirebbero altri 15 di milioni per il suo arrivo a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Manna si espone sul futuro di Alisson: riscatto ancora incerto?

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