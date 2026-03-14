Conte sfida il Lecce | partita speciale al Maradona

Antonio Conte prepara la sua squadra per una sfida contro il Lecce, che si giocherà allo stadio Maradona. La partita è considerata importante per il tecnico e i giocatori, e si svolgerà in un’atmosfera di grande attesa. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo, con l’obiettivo di ottenere i tre punti. La gara è programmata per la prossima giornata di campionato.

Per Antonio Conte quella contro il Lecce non è mai una partita qualsiasi. L’allenatore del Napoli affronta la squadra della sua città, il club con cui iniziò la sua carriera in Serie A da calciatore quarant’anni fa. Un legame che rende la sfida del Maradona ancora più speciale. Da una parte la squadra che guida oggi, in piena corsa per la Champions League; dall’altra quella che rappresenta le sue radici calcistiche. Il tecnico azzurro arriva alla partita con diversi traguardi personali nel mirino. Una vittoria permetterebbe a Conte di raggiungere quota 600 punti conquistati in Serie A e di toccare le 180 vittorie complessive da allenatore nel massimo campionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte sfida il Lecce: partita speciale al Maradona Articoli correlati Leggi anche: Napoli, partita speciale col Lecce: ci sarà una sorpresa per Conte Leggi anche: Napoli, il Maradona spinge Conte: quasi sold out contro il Lecce Napoli-Torino 2-1 Conte in conferenza stampa post partita Approfondimenti e contenuti su Conte sfida Temi più discussi: Conte, il Lecce e Lecce: la sfida alla sua giovinezza; Napoli: per la sfida al Lecce Conte ritrova anche McTominay; Napoli, giornata decisiva per la Champions: perché Conte ha una grande occasione; Napoli, con il Lecce Conte non rischia Lobotka. Ma riecco De Bruyne, Anguissa e McTominay. Il fortino Maradona e il record nel mirino: Conte e i significati speciali di Napoli-LecceIl Diego Armando Maradona continua a essere una garanzia per il Napoli e i numeri certificano la solidità degli azzurri tra le mura amiche. La. tuttomercatoweb.com Conte ha scelto l'11 per la sfida con il Lecce: tre novità di formazioneFormazione Napoli-Lecce: tre cambi rispetto all'ultima uscita, con Meret tra i pali e Anguissa titolare. McTominay recupera ma parte dalla panchina. tuttonapoli.net Conte ha scelto l'11 per la sfida con il Lecce: tre novità di formazione x.com Antonio Conte recupera pedine importanti per la sfida contro il Lecce, ma dovrà fare ancora a meno di Stanislav Lobotka Oggi ci sarà il provino definitivo a Castel Volturno, ma "Il Mattino" anticipa quella che sarà la scelta sullo slovacco: niente convocazione - facebook.com facebook