Conte incalza Meloni | È una scelta politica

Giuseppe Conte ha commentato con fermezza le parole di Giorgia Meloni, pronunciate giovedì sera al Teatro Parenti di Milano, definendo la sua posizione come una scelta politica. Le sue dichiarazioni sono arrivate subito dopo l’intervento della premier, senza lasciare spazio a interpretazioni. La discussione pubblica tra i due leader si concentra ora su questa replica, che evidenzia le differenze di opinione sulla questione affrontata.

Giuseppe Conte usa parole nette e inequivocabili per commentare l’intervento della premier Giorgia Meloni giovedì sera al Teatro Parenti di Milano. "È così sconcertante da essere sconvolgente, una venditrice di fumo. È osceno e vergognoso", scandisce il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier. Lo fa da Torino, dal Museo dell’Automobile, durante un’iniziativa sul referendum con Gustavo Zagrebelsky, ex presidente della Corte Costituzionale, ed Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No dell’Anm, moderati da Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale. In una delle città simbolo della prima riscossa 5 Stelle – e infatti in prima fila c’è Chiara Appendino, nonostante i rapporti tesi ai vertici del Movimento – Conte vuole innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco: "Non ha senso dire “nessuna politicizzazione“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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