Conte attacca Meloni | Referendum governo copre la politica

Conte ha criticato duramente Meloni, accusando il governo di usare il referendum come strumento per coprire le proprie decisioni politiche. Durante un evento all’Università della Calabria a Rende, ha espresso che questa strategia serve a distogliere l’attenzione dai problemi reali. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra gli studenti e i docenti presenti, che hanno assistito a un dibattito acceso e senza precedenti. La discussione si è concentrata sulle modalità con cui il governo affronta le questioni più delicate.

L'affondo di Conte: il referendum come processo al governo. L'Università della Calabria, a Rende, è stata il palcoscenico di un attacco politico senza precedenti. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha scelto questa sede per trasformare il dibattito sul referendum sulla giustizia in un vero e proprio processo all'esecutivo Meloni. Il suo discorso, carico di accuse, ha toccato temi cruciali come la riforma della magistratura, la politica economica e la gestione delle relazioni internazionali. Conte ha iniziato il suo intervento con una critica feroce alla riforma della magistratura proposta dal centrodestra.

Assemblea M5S Lazio, Conte attacca il Governo: “Carovita fuori controllo, politica ridotta a spot”Si è conclusa la prima parte dell’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Lazio, durante la quale sono state discusse e approvate le proposte emerse nelle assemblee provinciali del 2025.

Caivano, minacce a Meloni e don Patriciello? Giuseppe Conte attacca il governoGiuseppe Conte accusa il governo di non aver affrontato abbastanza le minacce ricevute a Caivano, dove 32 famiglie rischiano di perdere il lavoro con il marchio Harmont & Blaine.

Conte: “No al referendum salva casta!”

