De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con Conte vuole offrirgli un contratto fino al 2029

De Laurentiis manifesta l’intenzione di avviare un nuovo ciclo con Antonio Conte, proponendogli un contratto fino al 2029. L’obiettivo è instaurare un progetto stabile e duraturo, consolidando la collaborazione tra i due. La volontà del presidente è di creare una fase di continuità e crescita, con l’allenatore al centro di questo percorso a lungo termine.

De Laurentiis e Conte insieme forse non per sempre ma per molto tempo. Il contratto del tecnico salentino scade nel 2027 ma il presidente è intenzionato a offrirgli un ulteriore biennale per allungare il rapporto al 2029. Sarebbero così cinque le stagioni insieme. Vedremo. Oggi sono tutte rose e fiori e il sodalizio funziona. Va detto che ha retto anche nei momenti più complicati. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Per Conte è stato un anno magico e per questo De Laurentiis non vede l’ora di aprire un ciclo con il tecnico leccese, offrendogli un nuovo contratto biennale fino al 2029, al di là di quello attuale che prevede la continuità sulla panchina del Napoli per altri 18 mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

