Manna fa eco a Conte | Inter la favorita per lo scudetto vi spiego perché Pio Esposito farà grandi cose su Palestra vi dico questo

Nel suo intervento, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, analizza vari aspetti del calcio italiano, tra cui il calciomercato e la corsa allo scudetto in Serie A. Manna esprime la propria opinione sulla favorita al titolo e commenta le prospettive di alcuni giocatori, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del campionato italiano.

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato di diversi temi dal calciomercato alla lotta scudetto in Serie A. In una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha avuto modo di dire la sua in merito alle dichiarazioni di Antonio Conte il quale ha indicato l'Inter come favorita allo scudetto, rimarcando il gap tra i partenopei e i nerazzurri (ma anche con Juve e Milan). NAPOLI RINATO DOPO BOLOGNA – « La capacità di rigenerarsi è legata alla capacità che Conte ha di rigenerarla. Abbiamo grandi uomini e grandi valori: senza non avremmo potuto reagire alle difficoltà con questa forza e questa voglia di vincere.

