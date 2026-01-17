Kelly a Sky | Ci sono difficoltà ma quella di stasera è assolutamente una partita da vincere Io cerco sempre di imparare e migliorare

Kelly, intervistata da Sky, ha riconosciuto le difficoltà attuali ma ha sottolineato l’importanza di questa partita, che considera fondamentale da vincere. Con un atteggiamento orientato al miglioramento continuo, Kelly si impegna a affrontare le sfide con determinazione e attenzione, mantenendo un approccio realistico e costruttivo. Questa mentalità è essenziale per affrontare le situazioni complesse e progredire nel percorso sportivo.

Kelly a Sky: «Ci sono difficoltà, ma quella di stasera è assolutamente una partita da vincere». Le sue dichiarazioni prima di Cagliari Juventus. Kelly è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Cagliari e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. VINCERE – « Dobiamo giocare al 100% per vincere questa partita, da quando è arrivato mister Spalletti abbiamo sempre avuto questa mentalità. Ci sono delle difficoltà, ma è assolutamente una partita da vincere » GRANDI PRESTAZIONI – « Già dalla scorsa stagione sto cercando di imparare, di migliorare, sto facendo molto bene, sto godendo di questo momento, le cose stanno andando bene » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

