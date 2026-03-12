Sabato il Napoli affronta il Lecce in una partita che per Antonio Conte rappresenta un momento importante. Se il Napoli vincerà, il tecnico raggiungerà i 600 punti in Serie A, un traguardo significativo nella sua carriera. La sfida si presenta dunque come un’occasione per il club di consolidare una posizione di rilievo nel campionato.

Napoli -Lecce è sempre una partita speciale per Antonio Conte e sabato potrebbe esserlo ancora di più. Ne parla il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Conte vede i 600 punti: i dettagli. Si legge sul Corsport: Antonio Conte ha conquistato il primo punto da allenatore in Serie A il 23 settembre 2009 alla guida dell’Atalanta, alla quinta giornata, subentrando all’esonerato Gregucci: 0-0 all’esordio assoluto, un pareggio senza gol al vecchio stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro il Catania di Atzori. Da quel giorno sono trascorsi quasi diciassette anni e sabato, in occasione della partita che il Napoli giocherà alle 18 al Maradona con il Lecce, cioè la squadra della sua città e la prima della sua vita da calciatore professionista, potrebbe arrivare a quota 600 punti nel massimo campionato italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Lecce, Conte per la storia: con una vittoria arriverebbe a 600 punti in Serie A (Corsport)

Antonio Conte e il Napoli sono una sola cosa (Corsport)Il corriere dello Sport tesse l'elogio di Antonio Conte, del suo rapporto con la squadra e del suo ruolo di condottiero.

