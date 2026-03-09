Derby ribalta scudetto | 7 punti 10 partite e sfide decisive

Nel derby di Milano i rossoneri hanno ottenuto una vittoria che riduce il divario in classifica, passando da 10 a 7 punti di distanza dallo leader. La partita ha avuto un impatto diretto sulla corsa allo scudetto, che ora si decide nelle prossime dieci partite decisive. La sfida ha cambiato gli equilibri tra le due squadre in campionato.

Il derby di Milano ha ribaltato le sorti della corsa allo scudetto, con i rossoneri che si portano a casa il risultato e accorciano il distacco da 10 a 7 punti. Con dieci giornate rimaste alla fine del campionato, la lotta per il titolo si ripropone come una battaglia aperta tra due squadre che non possono permettersi errori. I numeri della classifica attuale vedono l'Inter capolista con 67 punti contro i 60 del Milan, ma il calendario delle prossime settimane promette sfide decisive che potrebbero ribaltare ancora una volta gli equilibri. Il primo ostacolo: Atalanta e Lazio nel mirino. La ventinovesima giornata impone un doppio impegno insidioso per entrambe le contendenti.

