L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia, arrivando a 5.070 dollari. Questo aumento riflette la crescente importanza del metallo prezioso in un contesto di tensioni geopolitiche ed economicamente incerto. L’andamento del prezzo dell’oro continua a essere un indicatore chiave per gli investitori e il mercato globale.

L’oro arriva ad un valore di 5.070 dollari l’oncia, segnando un record storico. Il metallo prezioso torna ad avere un ruolo cruciale in un momento di forte tensione geopolitica ed economica globale L’oro non smette di brillare e raggiunge un nuovo massimo storico. Il metallo prezioso ha superato per la prima volta la soglia dei 5.000 dollari l’oncia, spingendosi fino a oltre 5.070 dollari, in una corsa che sembra non fermarsi mai. Un traguardo simbolico e storico, soprattutto nell’attuale cornice della forte incertezza globale. Ebbene, a sostenere la corsa è soprattutto il ritorno dell’oro nel suo ruolo più antico, quello di bene rifugio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nuovo record per l’oro, per la prima volta sfonda il tetto dei 5.000 dollari l’oncia

