Il Consiglio supremo di difesa si è riunito al Quirinale sotto la presidenza del presidente della Repubblica. Durante l'incontro, è stata espressa la volontà di mantenere l’Italia fuori da eventuali conflitti armati, sottolineando una posizione di non coinvolgimento. La riunione si è conclusa con una dichiarazione che evidenzia l’intenzione di tutelare la neutralità del paese.

ma, 14 marzo 2025 – "Preoccupazione". È questa in estrema sintesi, la parola chiave che riassume la riunione del Consiglio supremo di difesa, tenutasi al Quirinale sotto la presidenza di Sergio Mattarella. Alla presenza, fra gli altri, della premier Giorgia Meloni, dei ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso, nonché del capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il Consiglio ha confermato che il Paese non partecipa alle operazioni belliche in corso in Medio Oriente, pur esprimendo in una nota "grande preoccupazione per lo scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell’azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Consiglio supremo di difesa, il Colle allontana la guerra: “L’Italia resterà fuori”

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