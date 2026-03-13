Medio Oriente il Consiglio Supremo di Difesa | L’Italia non entrerà in guerra

Il Consiglio Supremo di Difesa in Medio Oriente ha annunciato che l’Italia non entrerà in guerra. Il presidente del Consiglio ha ribadito questa posizione in Parlamento, chiarendo che il paese non prenderà parte ai conflitti in corso nella regione. La decisione è stata confermata ufficialmente dai rappresentanti di governo, che hanno sottolineato l’impegno del paese a mantenere la neutralità.

Roma, 13 marzo 2026 – “ L’Italia non partecipa e non prenderà parte alla guerra, come ha ribadito il presidente del Consiglio in Parlamento “. E’ quanto si legge nel comunicato diffuso al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa, riunitosi per circa due ore e mezza al Quirinale, sotto la presidenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. La sottolineatura arriva dopo una serie di considerazioni, a partire dall’analisi dello “ scenario di crisi che si è determinato con la nuova guerra in corso a seguito dell’azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran “, rispetto alla quale il Consiglio manifesta “grande preoccupazione per i gravi effetti destabilizzanti che questa crisi sta producendo nell’intera regione del vicino Medio Oriente e nell’area del Mediterraneo”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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